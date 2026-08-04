Schaeffler-Aktie volatil: Operativer Gewinn steigt nur wie erwartet

Jahresprognose steht

05.08.26 09:28 Uhr

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im zweiten Quartal wie erwartet seine Profitabilität verbessern können.

Während der Umsatz leicht auf 5,9 Milliarden Euro zurückging, stieg das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um mehr als ein Viertel auf 264 Millionen Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Herzogenauracher steigerten die entsprechende operative Marge damit um einen Prozentpunkt auf 4,5 Prozent.

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Eine deutliche Verbesserung in der Sparte mit Wälz- und Kugellagern, ein weiter stark laufendes Ersatzteilgeschäft sowie weniger Verlust in der Elektroautozulieferung trugen dazu bei. Der Konzern hatte bereits angedeutet, wie es im Tagesgeschäft gelaufen war, und traf mit den Werten die Markterwartungen. Unter dem Strich erzielte Schaeffler einen Gewinn von 34 Millionen Euro nach 40 Millionen Verlust ein Jahr zuvor.

Unternehmenschef Klaus Rosenfeld bestätigte die Jahresprognose, hatte aber Ende Juli bereits die Investoren mit gesenkten Mittelfristzielen verschreckt wegen mauer Aussichten in der Elektroautozulieferung in den kommenden Jahren.

Schaeffler will in Deutschland weiter sparen - Altersteilzeit ausgeweitet

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Schaeffler will in Deutschland weiter Kosten senken und Stellen streichen. So hat der Vorstand eine Ausweitung des Angebots zur Altersteilzeit beschlossen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Grund sei einerseits eine hohe Nachfrage nach solchen Verträgen. Zudem wolle der MDAX-Konzern damit die Kosten an deutschen Standorten weiter senken und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Schaeffler erwartet, dass rund ein Fünftel der betroffenen Jahrgänge bis einschließlich 1971 das Angebot in Anspruch nehmen. Das wären rund 1.300 Mitarbeitende aus Produktion und Verwaltung. Damit sei ein Aufwand von rund 51 Millionen Euro verbunden, der in diesem Jahr als Sondereffekt erfasst werde, hieß es. Erste Einspareffekte würden ab dem Jahr 2027 wirksam. Details nannte Schaeffler dazu zunächst nicht.

Weil die Auftragslage bei Elektroautozulieferteilen weniger rosig aussieht als ursprünglich erwartet, hatte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld Ende Juli die Mittelfristplanungen für 2028 zusammengestrichen und damit die Anleger schockiert. So wird in dem Bereich, den Schaeffler zuletzt mit dem Zukauf des Antriebsspezialisten Vitesco deutlich ausgebaut hat, bis 2028 wohl auch nicht die operative Gewinnschwelle erreicht wie zunächst geplant. Im November 2024 hatte Schaeffler bereits den Abbau von 4.700 Stellen in Europa bekanntgegeben - mit den neuen Maßnahmen wird dieses Programm aufgestockt.

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Im XETRA-Handel zeigt sich die Unsicherheit der Anleger: Die Schaeffler-Aktie wechselt zwischen den Vorzeichen hin und her, zeitweise gewinnt sie 0,13 Prozent auf 7,56 Euro.

/men/mis

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)