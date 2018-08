BMW-Aktie unter Druck: BMW bekommt höhere Kosten zu spüren

Weil die Münchener neben höheren Vorleistungen im zweiten Quartal auch Gegenwind von Wechselkursen und Rohstoffpreisen bekamen, verdiente das Unternehmen deutlich weniger als ein Jahr zuvor, wie der DAX -Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Dabei schnitt BMW aber insgesamt noch etwas besser ab als von Experten gedacht.

Europaweit waren Aktien aus der Autobranche unter Druck. Dass in diesem Jahr mit rund 7 Milliarden Euro deutlich mehr für neue Technologien wie Elektroautos und autonomes Fahren ausgegeben würde, hatten die Bayern schon mehrfach angedeutet. Im Vorjahr waren es 6,1 Milliarden.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank im zweiten Quartal um 6,3 Prozent auf 2,75 Milliarden Euro. BMW verwies vor allem auf höhere Kosten für Forschung und Entwicklung.

Wechselkurseffekte sowie höhere Rohstoffpreise kosteten im Kerngeschäft ebenfalls Geld - BMW bezifferte das auf einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Allerdings hätten große Teile davon durch laufende Einsparungen aufgefangen werden können.

Die vom Kapitalmarkt viel beachtete Marge im Automobilbau sank dennoch von 10,1 Prozent vor einem Jahr auf 8,6 Prozent. In China hätten Kunden nach der Ankündigung niedrigerer Importzölle für Autos aus der EU auch Preissenkungen gefordert, sagte ein Sprecher - der Effekt sei aber geringer ausgefallen als die anderen Belastungen.

"Wir bereiten uns konsequent auf die Anforderungen der Zukunft vor", sagte BMW-Chef Harald Krüger. Der Autobauer hatte bereits zu Jahresanfang darauf verwiesen, dass das Umfeld auch abseits höherer Vorleistungen in neue Technik widriger werde.

Der Umsatz sank wegen der Umrechnung in den starken Euro um knapp drei Prozent auf 25 Milliarden Euro. Ohne den Wechsekurseffekt wäre der Erlös minimal gestiegen. BMW hatte im zweiten Quartal bei der Stammmarke BMW knapp 542 000 Autos verkauft, rund 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Unter dem Strich fiel der Gewinn um sechs Prozent schwächer aus mit 2,1 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis, in das auch die gestiegenen Gewinne der chinesischen Produktions-Joint-Ventures einfließen, ging in ähnlicher Größenordnung ebenfalls zurück. Die Jahresprognosen behielt das Management um Harald Krüger bei.

Die Aktien von BMW haben am Donnerstag nach der Zahlenvorlage in einem europaweit schwachen Branchenumfeld 1,9 Prozent verloren. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts büßte zeitgleich 1,5 Prozent ein, was am Markt mit den anhaltenden Sorgen vor einem eskalierenden Zollstreit zwischen den USA und China begründet wurde. Dies drückt auf die Stimmung, weil China für deutsche Hersteller als enorm wichtiger Absatzmarkt gilt.

Volkswagen waren im DAX mit 2,7 Prozent sogar ein noch größerer Verlierer als BMW. Zahlen der Kernmarke VW erwiesen sich dabei ebenso wenig als positiver Kurstreiber wie die Konzernzahlen des Münchener Konkurrenten.

Das Ergebnis von BMW für das zweite Quartal wurde von Experten als erwartungsgemäß gewertet. Jose Asumendi von JPMorgan zum Beispiel sprach von einem "guten Quartal". Analyst Hans-Peter Wodniok von Alphavalue beobachtete jedoch in seiner Studie den allgemeinen Branchentrend, dass sich die negative Gewinndynamik im zweiten Quartal noch intensiviert hat. Dies sei "ein Indiz dafür, dass der Automarkt nahe an seinem Höhepunkt ist", so der Experte.

