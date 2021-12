Letzter Handelstag in den USA: US-Börsen gehen mit Verlusten aus dem Jahr

Der Dow Jones 30 Industrial war zunächst 0,34 Prozent fester bei 36522,48 Punkten gestartet, zeigte sich im Verlauf aber etwas tiefer, nachdem er am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte. Mit einem Abschlag von 0,16 Prozent verabschiedete sich der US-Leitindex mit 36.338,30 Punkten aus dem Jahr 2021. Im Gesamtjahr ging es um 18,73 Prozent nach oben. Der technologielastige NASDAQ Composite war mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 15722,91 Zählern in den letzten Handelstag des Jahres eingestiegen, rutschte im Verlauf aber deutlicher ab. Mit 0,61 Prozent Verlust ging das Börsenbarometer bei 15.644,97 Punkten in den Feierabend. Auf Jahressicht hat der Index 21,39 Prozent zugelegt.

Der Blick auf das Gesamtjahr fiel die Bilanz sehr positiv aus. Marktbewegende Nachrichten gab es am letzten Handelstag der Woche weder aus der Unternehmens- noch aus der Konjunkturwelt. Die Umsätze blieben dünn, nachdem wichtige Weltbörsen wie Frankfurt, Tokio und Zürich an diesem Tag geschlossen blieben.p>

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Crum / Shutterstock.com, Frontpage / Shutterstock.com