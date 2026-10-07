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Jahresumsatzziel angehoben

Redcare Pharmacy-Aktie steigt: Berenberg erhöht Kursziel - 'Buy' bestätigt

Redcare Pharmacy-Aktie steigt: Berenberg erhöht Kursziel - 'Buy' bestätigt

Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September höher gesteckt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
68.45 EUR -1.10 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September von 94 auf 102 Euro höher gesteckt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke gewesen sind. Dies dürfte zu häufigeren Rezepteinlösungen bei Redcare sowie höheren Warenkorbwerten geführt haben.

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Die Redcare Pharmacy-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,74 Prozent auf 68,35 Euro.

/ck/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Redcare Pharmacy

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
02.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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