Jahreszahlen

Adyen-Aktie: Hohes Wachstumstempo in 2026

12.02.26 08:11 Uhr
Adyen-Aktie: Wachstum voraus! | finanzen.net

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen rechnet 2026 mit einem weiter hohen Wachstumstempo.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.070,00 EUR -105,40 EUR -8,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz solle währungsbereinigt um 20 bis 22 Prozent steigen, teilte Adyen bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr legte der Erlös bereinigt um die Folgen des starken Euro um 21 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 26 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro nach oben. Die Marge habe damit bei 53 Prozent gelegen.

Im laufenden Jahr soll die Profitabilität, gemessen am operativen Ergebnis, etwa die Höhe von 2025 erreichen. Das Wachstumsziel liegt im Rahmen der Analystenerwartungen; die Margenprognose etwas darunter.

/zb/stw/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
06.02.2026Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026Adyen BV Parts Sociales BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
21.01.2026Adyen BV Parts Sociales KaufenDZ BANK
20.01.2026Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
