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Jahresziel bestätigt

W&W-Aktie gefragt: Anleger freuen sich über Gewinnsprung

W&W-Aktie gefragt: Anleger freuen sich über Gewinnsprung

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank geringerer Verluste in der Baufinanzierung gesteigert.

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Wüstenrot & Württembergische AG
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Unter dem Strich stand ein Gewinn von 105 Millionen Euro und damit 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der im SDAX gelistete Konzern mit der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Freitag in Kornwestheim mitteilte. Vorstandschef Jürgen Junker sieht W&W damit weiter auf Kurs zu einem Jahresgewinn von 120 bis 150 Millionen Euro.

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Während die Wohnen-Sparte ihren Verlust im ersten Halbjahr von 51 Millionen auf 12 Millionen Euro verringerte, konnte das Versicherungsgeschäft der Württembergischen seine Ergebnisse insgesamt nicht ganz halten. Dabei steigerte die Schaden- und Unfallsparte ihren Gewinn leicht auf 108 Millionen Euro. In der Personenversicherung ging der Überschuss etwas stärker auf 26 Millionen Euro zurück.

Via XETRA steigt die W&W-Aktie zeitweise um 0,55 Prozent auf 14,58 Euro.

/stw/jha/

KORNWESTHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: Wüstenrot & Württembergische AG

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DatumRatingAnalyst
14.11.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG
07.11.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG
14.08.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG
07.08.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG
29.05.18 WüstenrotWürttembergische buy Commerzbank AG

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