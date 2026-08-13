W&W-Aktie gefragt: Anleger freuen sich über Gewinnsprung
Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr dank geringerer Verluste in der Baufinanzierung gesteigert.
Werte in diesem Artikel
Unter dem Strich stand ein Gewinn von 105 Millionen Euro und damit 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der im SDAX gelistete Konzern mit der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Freitag in Kornwestheim mitteilte. Vorstandschef Jürgen Junker sieht W&W damit weiter auf Kurs zu einem Jahresgewinn von 120 bis 150 Millionen Euro.
Während die Wohnen-Sparte ihren Verlust im ersten Halbjahr von 51 Millionen auf 12 Millionen Euro verringerte, konnte das Versicherungsgeschäft der Württembergischen seine Ergebnisse insgesamt nicht ganz halten. Dabei steigerte die Schaden- und Unfallsparte ihren Gewinn leicht auf 108 Millionen Euro. In der Personenversicherung ging der Überschuss etwas stärker auf 26 Millionen Euro zurück.
Via XETRA steigt die W&W-Aktie zeitweise um 0,55 Prozent auf 14,58 Euro.
/stw/jha/
KORNWESTHEIM (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wüstenrot Württembergische
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wüstenrot Württembergische
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Wüstenrot & Württembergische AG
Aktuelle Wüstenrot Württembergische Aktie News
Wüstenrot Württembergische Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wüstenrot Württembergische nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.18
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|07.11.18
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|14.08.18
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|07.08.18
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG
|29.05.18
|WüstenrotWürttembergische buy
|Commerzbank AG