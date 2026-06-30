Intesa Sanpaolo-Aktie im Minus: Ergebnis unerwartet verbessert
Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat im zweiten Quartal überraschend mehr verdient als vor einem Jahr.
Werte in diesem Artikel
Der Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um gut sieben Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in Turin mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Rückgang beim Ergebnis gerechnet. Bankchef Carlo Messina erhöhte zudem die Prognose für den Gewinn im laufenden Jahr auf mehr als 10 Milliarden Euro. Bislang hatte er rund 10 Milliarden in Aussicht gestellt.
Messina hatte vergangenen Monat den Markt damit überrascht, den kleineren Rivalen Monte Paschi für mehr als 30 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Dieser hält die Offerte für zu niedrig und will die Übernahme durch die Intesa Sanpaolo durch eine Fusion mit der Banco BPM verhindern.
Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie von Intesa Sanpaolo zog kurz nach Bekanntgabe der Zahlen um bis zu 1,11 Prozent auf 6,552 Euro an, drehte aber kurz darauf ins Minus und verliert 0,60 Prozent auf 6,44 Euro. Das Papier hatte erst am Vortag mit 6,562 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht. Der Intesa-Börsenwert zog in diesem Jahr um acht Prozent auf knapp 114 Milliarden Euro an.
/zb/jha/
TURIN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Aktuelle Intesa Sanpaolo Aktie News
Intesa Sanpaolo Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intesa Sanpaolo nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.