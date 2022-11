EVOTEC-Aktie: EVOTEC von hohen Kosten belastet

Zudem fiel in den ersten neun Monaten des Jahres der Beitrag aus Meilensteinen sowie Abschlags- und Lizenzzahlungen geringer aus, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte.

Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) sank dadurch von Januar bis September auf 44,6 Millionen Euro, nachdem ein Jahr zuvor noch 70,1 Millionen Euro erzielt wurden. Der Umsatz stieg auch dank positiver Wechselkurseffekte um 19 Prozent auf 510,8 Millionen Euro.

EVOTEC SE bestätigte seine Jahresziele und die Mittelfristprognosen. Wegen der günstigeren Währungssituation hatten die Hanseaten im Sommer ihre Umsatzziele angehoben. Der Jahresausblick für das operative Ergebnis blieb damals nur wegen des schwachen Euro unverändert.

/tav/jha/

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images