Jahresziele bestätigt

Trotz ungünstiger Witterungsbedingungen ist der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK zum Jahresstart gewachsen.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 4,6 Prozent auf gut 139 Millionen Euro, teilte das SDAX -Unternehmen am Dienstag in Tostedt mit. Das operative Ergebnis vor Zinsen , Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich sogar um rund drei Viertel auf knapp 32 Millionen Euro. Diese deutliche Steigerung führte FRIEDRICH VORWERK auf gesunkene Materialkosten, sowie gestiegene Ergebnisanteile aus Arbeitsgemeinschaften zurück. Auch der Verkauf eines Grundstücks wirkte sich mit 1,7 Millionen Euro positiv aus. Die Jahresziele bestätigte das Management.

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