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Jahresziele bestätigt

HAMBORNER REIT: Gewinnsteigerung im ersten Quartal

07.05.26 07:56 Uhr
HAMBORNER REIT: Nettogewinn im ersten Quartal klar verbessert | finanzen.net

Der Immobilienkonzern HAMBORNER REIT hat im ersten Quartal 2026 weniger umgesetzt.

Die Erlöse aus Mieten und Pachten sanken im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 22,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Den Rückgang begründete die Gesellschaft vor allem mit dem Verkauf von Objekten. Würden diese herausgerechnet, hätten die Erlöse um 2,6 Prozent zugelegt. Das von Analysten viel beachtete operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) ging in den ersten drei Monaten 2026 um 1,6 Prozent auf 11,7 Millionen Euro zurück.

Unter dem Strich verdiente das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen aber mit knapp 2,8 Millionen Euro 10,7 Prozent mehr. Dazu trug unter anderem der Verkauf einer Immobilie in Ditzingen bei. Für das Gesamtjahr bestätigte HAMBORNER REIT die Prognosen.

/mne/mis

DUISBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: hamborner REIT

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