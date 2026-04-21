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Jahresziele bestätigt

Nordea-Aktie: Gewinn im ersten Quartal deutlich gesunken

22.04.26 08:20 Uhr
Nordea-Aktie im Blick: Gewinn sinkt zum Jahresauftakt deutlich | finanzen.net

Die skandinavische Bank Nordea hatte im ersten Quartal mit gesunkenen Zinseinnahmen und den Auswirkungen des Konflikts in Nahost zu kämpfen.

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Unter anderem dank höherer Gebühreneinnahmen fiel das operative Ergebnis aber trotzdem besser aus als am Markt erwartet. Es stieg um 2 Prozent auf gut 1,63 Milliarden Euro, wie das im EuroStoxx 50 notierte Geldinstitut am Mittwoch in Helsinki mitteilte. Der Zinsüberschuss ging ebenso zurück wie die Erträge aus Finanzinstrumenten, die unter den Marktschwankungen infolge des Iran-Kriegs litten. Wegen gestiegener Kosten sank auch der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp 9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Bankchef Frank Vang-Jensen bestätigte die finanziellen Jahresziele. Der Manager berichtete von einer erhöhten Sparneigung der Kundinnen und Kunden im ersten Jahresviertel. Vang-Jensen verwies zudem auf das Risiko einer gedämpften wirtschaftlichen Entwicklung in den nordischen Ländern angesichts der anhaltenden Störungen an den Energiemärkten. Zugleich hält der Nordea-Chef seine Bank aber für gut diversifiziert und versprach Kostendisziplin.

/lew/tav/stk

HELSINKI (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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