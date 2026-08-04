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Scout24-Aktie dennoch in Rot: Spanien-Akquisition stärkt Wachstum

Scout24-Aktie dennoch in Rot: Spanien-Akquisition stärkt Wachstum

Scout24 hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage im Geschäftskundensegment profitiert.

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Zudem trugen die neu konsolidierten Spanien-Geschäfte zum starken Wachstum bei, drückten aber vorübergehend auf die Marge. Der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

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Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 193 Millionen Euro. Seit März werden die Umsätze der zugekauften Immobilienplattformen in Spanien konsolidiert. Das organische Wachstum betrug 10,4 Prozent. Im Geschäftskundensegment stiegen die Erlöse um knapp ein Viertel. Das Privatkundensegment wuchs um 8,4 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 14 Prozent auf 116 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge sank um 3,1 Prozentpunkte auf 60,2 Prozent, Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 61,1 Prozent gerechnet. Bereinigt um die Spanien-Effekte stieg die organische EBITDA-Marge um 1,6 Punkte auf 63 Prozent.

Unter dem Strich kletterte der Gewinn um 62 Prozent auf 63,2 Millionen Euro. Zu verdanken war dies einem deutlich besseren Finanzergebnis und einer niedrigeren Steuerquote. Der Gewinn je Aktie betrug 0,90 Euro nach 0,54 Euro im Vorjahr.

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Scout24 erwartet für das laufende Jahr weiterhin ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll bis zu 61 Prozent erreichen bzw. bis zu 64 Prozent auf organischer Basis. 2025 lag die Marge bei 62,5 Prozent.

Der Konzern hatte im Mai bei einem Kapitalmarkttag angekündigt, dass er bis 2028 eine Marge von rund 64 Prozent anpeilt.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel bewegt sich die Scout24-Aktie zeitweise bei 75,85 Euro und damit 0,72 Prozent unter ihrem jüngsten XETRA-Schluss.

DOW JONES

Bildquellen: Scout24

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DatumRatingAnalyst
08.07.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)