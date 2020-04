Jahrhundertchance für unsere Vermögensbildung

Liebe Leser,

Nachdem wir uns in den letzten 3 Tagen alle mit 24 Grad und Sonne von der Börse ablenken konnten, ist am Sonntag womöglich etwas Zeit, sich über die nächsten Wochen Gedanken zu machen. Daniel hat im Video dies getan und die Lage analysiert, Memory-Expresszertifikate einmal genau erklärt und den DAX eingeordnet. Die Memorys kommen recht weit hinten vor für alle, die nicht das gesamte Video anschauen möchten. Ab Morgen gibt es dann konkrete Produkte. Wir brauchen für die Auswahl „live Preise“, müssen also am Markt operieren ..

Alle Neu-Abonnenten der vergangenen Tage möchten wir auch noch einmal begrüßen. Am Dienstag geht es dann ab 08.00 Uhr wieder los…

Dazu sei noch einmal unser großer „Feingold Research plus Indexradar“ LIVE-Börsentag vorgestellt.

Am 29.4 ist es soweit: Ein kompletter Börsentag, von morgens 8 Uhr bis am Abend zum US-Handel könnt Ihr uns über die Schulter gucken.

Wir erklären, wie wir innerhalb eines Handelstags traden, welche Informationen man wo findet, wie man sie verarbeitet.

Wie sieht der Arbeitstag bei uns aus, wie kommt man als Trader zu Ideen, welche Chancen und Risiken wägt man in einem Trade ab?

Wie greifen technische Analyse und Fundamentales innerhalb eines Tages ineinander?

Wie „liest“ man den Markt, wie interpretiert man ihn?

Welche Instrumente braucht ein Trader? Welche Services gibt es dabei kostenfrei und wo findet man sie?

Wie findet man die besten Produkte, wie erkennt man überhaupt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis an einem Handelstag?

Kurzum – ein LIVE-Tradingstag mit uns, jedoch nicht nur fokussiert auf Charttechnik, sondern mit dem besten aus allen Welten. Nicolas kümmert sich um alles, was man wissen muss zum Traden. Wo spare ich je nach Trade die Gebühr, welchen Emittenten wähle ich? Franz-Georg gibt gemeinsam mit Andreas Büchler von Index Radar den Einblick, wie Märkte aus der technischen Sicht und aus dem Blick der Daten und der Indikatoren aussehen. Wie man daraus Trades findet. Daniel erläutert Sentiment, Marktgefühl und das Nutzen von Psychologie und Erfahrung, findet Papiere, die man sonst womöglich nicht auf dem Schirm hat. Benjamin erklärt das Pricing hinter der Oberfläche und nutzt seine Erfahrung aus 30 Jahren Handel.

29.4 – unser Tag mit Euch.

Was kostet dieser gesamte Tag mit gleich zwei Team unterschiedlicher Börsendienste? Wir bieten diesen LIVE-Tradingtag – durchgeführt für Euch bequem mit Webinarsoftware, über die Ihr uns sehen und hören könnt sowie live Fragen stellen – für 349 Euro pro Person an. Wir wissen, dass dieser Preis sehr kompetitiv ist, haben uns in der Corona-Krise aber ganz bewusst dafür entschieden. Denn jetzt halten Börsianer zusammen und wir werden gemeinsam in den nächsten Jahren ohnehin sehr viel Spaß haben.

Bei Interesse an unserem LIVE-Tradingtag, der übrigens für Anfänger UND Fortgeschrittene etwas sein wird, denn bei insgesamt 12 Stunden werden wir Zeit haben, alle Fragen zu beantworten. Und nicht jeder muss pausenlos dabei bleiben, wer mag, kann natürlich auch zu den heißen Zeiten – DAX-Eröffnung und Schluss, USA-Eröffnung und Schluss – Prioritäten setzen.

info@feingold-research.com Wer dabei sein möchte – Mail an

Und nun erstmal ein schönes Osterfest.

Euer TEAM Feingold Research

