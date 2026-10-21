Jaiprakash Power Ventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Jaiprakash Power Ventures lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,04 INR gegenüber 0,200 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,12 Milliarden INR – ein Plus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jaiprakash Power Ventures 14,38 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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