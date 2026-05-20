James Hardie Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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James Hardie Industries lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 971,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,190 USD. Im Vorjahr waren 0,980 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,84 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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