James River Group präsentierte Quartalsergebnisse

11.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,49 Prozent auf 147,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 172,7 Millionen USD gelegen.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

James River Group hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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