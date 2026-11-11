James River Group präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
James River Group hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,49 Prozent auf 147,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 172,7 Millionen USD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf James River Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf James River Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen