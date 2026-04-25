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Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered Shs Reg S
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Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,00 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 SAR je Aktie erzielt worden.

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 445,3 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 396,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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