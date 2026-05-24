Jamshri Realty präsentierte Quartalsergebnisse
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Jamshri Realty ließ sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jamshri Realty die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,26 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jamshri Realty 0,130 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 16,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 8,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jamshri Realty 18,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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