DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.216 -0,2%Euro 1,1373 ±0,0%Öl 96,8 -3,9%Gold 4.056 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Jamshri Realty präsentierte Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jamshri Realty Ltd Regsitered Shs
76.94 -0.91 -1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Jamshri Realty ließ sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jamshri Realty die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,26 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jamshri Realty 0,130 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 16,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 8,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jamshri Realty 18,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Jamshri Realty Aktie News

Werbung

Jamshri Realty Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jamshri Realty nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.