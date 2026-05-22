Jamshri Realty: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jamshri Realty präsentierte am 21.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,92 Prozent auf 15,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Jamshri Realty hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,270 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,500 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jamshri Realty in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 71,20 Millionen INR im Vergleich zu 70,31 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net