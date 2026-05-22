DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.025 ±-0,0%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick
Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jamshri Realty: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

24.05.26 06:35 Uhr

Jamshri Realty präsentierte am 21.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,92 Prozent auf 15,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Jamshri Realty hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,270 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,500 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jamshri Realty in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 71,20 Millionen INR im Vergleich zu 70,31 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Jamshri Realty Ltd Regsitered Shs

DatumMeistgelesen