Jana Small Finance Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Jana Small Finance Bank lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,12 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,13 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 18,16 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jana Small Finance Bank 15,52 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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