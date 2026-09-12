Japan Eyewear: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Japan Eyewear hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 48,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 39,83 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Japan Eyewear im vergangenen Quartal 5,40 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Eyewear 4,75 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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