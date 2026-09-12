Japan Eyewear: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

12.09.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Japan Eyewear im vergangenen Quartal 5,40 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Eyewear 4,75 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS wurde auf 48,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 39,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Japan Eyewear hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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