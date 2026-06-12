Japan Eyewear: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Japan Eyewear hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,14 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Eyewear 32,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 4,85 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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