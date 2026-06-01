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Japan: Inflation im Mai stabil

19.06.26 09:00 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Die Inflation in Japan ist im Mai stabil geblieben. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,4 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Niedriger war die Teuerung zuletzt 2022. Staatliche Subventionen, die die Energiekosten niedrig halten, dämpften die Entwicklung. Im April hatte die Rate in dieser Abgrenzung ebenfalls bei 1,4 Prozent gelegen. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Entwicklung gerechnet.

Mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln stiegen die Verbraucherpreise im Mai um 1,5 Prozent. Im Monat zuvor hatte die Jahresrate 1,4 Prozent betragen.

Die Preisentwicklung dürfte die Bank of Japan nicht davon abhalten, im weiteren Verlauf des Jahres Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen. Die Zentralbank hob ihren Leitzins erst am Dienstag auf ein Prozent an - den höchsten Stand seit 1995 - und signalisierte ihre Bereitschaft, die Geldpolitik weiter zu straffen, sollte sich die Wirtschafts- und Preisentwicklung im Einklang mit ihren Prognosen bewegen./jha/stw