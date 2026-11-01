Japan Investment Adviser stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

01.11.26 06:35 Uhr

Japan Investment Adviser veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 53,54 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Investment Adviser 33,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,02 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,76 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net