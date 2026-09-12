Japan M&A Solution gewährte Anlegern Blick in die Bücher

12.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 103,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 160,1 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 78,6 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Japan M&A Solution hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -28,030 JPY je Aktie gewesen.

Japan M&A Solution hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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