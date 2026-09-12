Japan M&A Solution gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Japan M&A Solution hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Japan M&A Solution hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -28,030 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 103,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 160,1 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 78,6 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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