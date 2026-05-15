JAPAN POST BANK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JAPAN POST BANK gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST BANK 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,40 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,980 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 16,40 Milliarden USD – ein Plus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem JAPAN POST BANK 15,65 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net