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JAPAN POST INSURANCE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

18.05.26 06:35 Uhr

JAPAN POST INSURANCE veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 USD, nach 0,220 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,35 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 154,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 23,05 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 20,47 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

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