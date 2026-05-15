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JAPAN POST stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

18.05.26 06:35 Uhr

JAPAN POST hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat JAPAN POST mit einem Umsatz von insgesamt 18,88 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,63 Prozent verringert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,860 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat JAPAN POST im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 73,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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