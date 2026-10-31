Japan Tobacco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Japan Tobacco stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,31 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Japan Tobacco einen Umsatz von 6,10 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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