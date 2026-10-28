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Japan und Deutschland bauen Kooperation aus

TOKIO (dpa-AFX) - Japan und Deutschland wollen in den Bereichen wirtschaftliche Sicherheit, Spitzentechnologien sowie der Rüstungsindustrie verstärkt zusammenarbeiten. Bundeskanzler Friedrich Merz und die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi einigten sich dazu in Tokio auf entsprechende gemeinsame Erklärungen.

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Angesichts der zunehmend angespannten internationalen Lage sei die Zusammenarbeit Japans und Deutschlands als "Premiumpartner" wichtiger denn je, um "gemeinsam zum Frieden und zur Stabilität in der internationalen Gemeinschaft beizutragen", sagte Takaichi bei einem gemeinsamen Auftritt mit Merz vor der Presse.

Merz würdigte Japan als einen der engsten Partner, der von besonderer Bedeutung für Deutschland sei. Trotz der großen Entfernung könne man sagen: "Japan und Deutschland sind Nachbarn."

Dutzende Kooperationsabkommen

So wollen beide Länder die Kooperation zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor in Bereichen wie der Fusions- und Wasserstofftechnologie fördern. Beim Besuch des Kanzlers, der von einer ranghohen Wirtschaftsdelegation begleitet wird, wurden in Tokio rund 30 Kooperationsvereinbarungen auf staatlicher und privater Ebene unterzeichnet.

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So sollen zur Schaffung einer robusten Lieferkette die Bezugsquellen für kritische Mineralien diversifiziert werden. Ferner einigten sich beide Regierungschefs auf die Einrichtung eines hochrangigen Dialogs zur Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz samt eines KI-Gipfels in Japan.

Japan und Deutschland stärken Verteidigungskooperation

Angesichts eines zunehmend schwierigen Sicherheitsumfelds bekräftigten beide Regierungschefs ihre Bereitschaft, "mehr Verantwortung für Frieden und Stabilität zu übernehmen". Beide Seiten wollten zu diesem Zweck ihre "Einsatzbereitschaft und ihre Verteidigungsindustriebasis" stärken, hieß es.

Die Sicherheit im euroatlantischen Raum und im Indopazifik seien "untrennbar miteinander verbunden", erklärte Takaichi. Japan begrüße das anhaltende aktive Engagement Deutschlands im indopazifischen Raum. "Wir werden Möglichkeiten und Rahmenbedingungen prüfen, die zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften beider Länder beitragen"./ln/DP/mis

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