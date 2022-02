Japan und USA wollen wegen Russlands Invasionskrieg Bündnis stärken

TOKIO (dpa-AFX) - Japan und seine Schutzmacht USA wollen ihre Sicherheitsallianz angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine verstärken. Die Außenminister der beiden Staaten stimmten am Samstag in einem Telefongespräch darin überein, dass die Abschreckungs- und Reaktionsfähigkeiten des bilateralen Bündnisses verbessert werden müssten, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf das Außenministerium in Tokio. Außenminister Yoshimasa Hayashi und sein US-Kollege Antony Blinken teilten zudem die Einschätzung, dass der russische Angriff "das Fundament der internationalen Ordnung erschüttert" und seine Auswirkungen "nicht auf Europa beschränkt sein werden", hieß es./ln/DP/stk