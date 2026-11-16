Japan: Wirtschaftsleistung sinkt im dritten Quartal überraschend

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal wegen eines schwachen Konsums zum ersten Mal seit einem Jahr etwas zurückgegangen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorquartal vorläufigen Daten zufolge um 0,1 Prozent zurück. Dies teilte die japanische Regierung am Montag in Tokio auf Basis einer ersten Schätzung mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings wurde auch der Wert für das Vorquartal um 0,3 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent nach oben revidiert.

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Im dritten Quartal sanken die Konsumausgaben um 0,3 Prozent und damit etwas stärker als von Experten erwartet. Grund dafür waren zum einen die gestiegenen Lebenshaltungskosten, vor allem für Energie, und zum anderen das schlechte Wetter. Beides belastete den privaten Verbrauch, der den größten Beitrag zum japanischen Bruttoinlandsprodukt beisteuert.

Stütze der Konjunktur waren dagegen die Unternehmen, die deutlich mehr investierten als im Vorquartal. Die Investitionen zogen um 1,6 Prozent und damit etwas mehr als von Analysten erwartet an. Wegen der stark gestiegenen Ölpreise, die den Wert der Importe deutlich nach oben trieben, fiel die Handelsbilanz des Landes negativ aus. Die Differenz aus Exporten und Importen belastete die Wirtschaftsleistung etwas stärker als erwartet./zb/jha/