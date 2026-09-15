DAX 25.260 -0,7%ESt50 6.216 -0,7%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,12 -2,7%Nas 26.186 -0,6%Bitcoin 66.653 -1,7%Euro 1,1534 -0,1%Öl 108,3 +2,5%Gold 4.270 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Japan zählt erstmals mehr als 100.000 Hundertjährige

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist die Zahl der Hundertjährigen erstmals über die Rekordmarke von 100.000 Menschen gestiegen. Insgesamt 107.677 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren zählt die nach Deutschland viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt inzwischen. Das seien 7.914 Menschen mehr als ein Jahr zuvor, gab das Gesundheitsministerium in Tokio bekannt. "Wir freuen uns, dass viele Menschen dank der Fortschritte in der Medizintechnik länger leben und aktiv bleiben", sagte Gesundheitsminister Kenichiro Ueno vor der Presse.

Werbung

Die Zahl der Hundertjährigen steigt seit nunmehr 56 Jahren jedes Jahr an. Als Japans Gesundheitsministerium 1963 mit der Statistik begann, zählte das Inselreich gerade einmal 153 Hundertjährige. 25 Jahre später waren es dann schon mehr als 10.000. Nach der jüngsten Erhebung sind rund 88 Prozent aller Hundertjährigen Frauen. In Japan leben die Menschen mit am längsten. Bei Frauen beträgt die Lebenserwartung rund 87 Jahre, bei Männern rund 81 Jahre.

Japan altert und schrumpft

Zugleich aber schrumpft Japans Bevölkerung angesichts niedriger Geburtenraten und einer im internationalen Vergleich geringen Einwanderung im Rekordtempo: Die Zahl der Japanerinnen und Japaner sank zu Jahresbeginn erstmals seit 42 Jahren unter die Marke von 120 Millionen auf rund 119,7 Millionen Menschen. Innerhalb nur eines Jahres schrumpfte die Bevölkerung des Landes um 917.000 Einwohner - das ist etwa die Größe einer Großstadt.

Die Kosten für die soziale Sicherung in Japan steigen aufgrund der rückläufigen Geburtenrate und der alternden Bevölkerung von Jahr zu Jahr an und belasten die öffentlichen Finanzen. Und das in einem Land, das ohnehin schon die mit großem Abstand höchste Staatsverschuldung unter den Industrieländern hat./ln/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.