Japaniace: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Japaniace hat am 05.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 50,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japaniace 49,79 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Japaniace einen Umsatz von 3,08 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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