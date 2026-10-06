Japaniace: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

06.10.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Japaniace einen Umsatz von 3,08 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 50,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japaniace 49,79 JPY je Aktie eingenommen.

Japaniace hat am 05.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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