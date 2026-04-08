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Japaniace präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Japaniace Co.,Ltd. Registered Shs
1,864.00 JPY -131.00 JPY -6.57 %
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Japaniace hat am 06.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 5,76 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 30,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3,31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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