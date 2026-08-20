Japans Exporte steigen weiter stark - KI-Boom und Yen-Schwäche treiben an

20.08.26 08:29 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Eine hohe Nachfrage nach Halbleiterausrüstung und Computerchips im Zuge des KI-Booms hat Japans Exporte im Juli angetrieben. Der Wert der Exporte habe sich im Jahresvergleich um 23,2 Prozent erhöht, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Tokio mitteilte. Dies ist der stärkste Anstieg seit 2022 und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Im Juni waren die japanischen Exporte um 19,3 Prozent gestiegen.

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Auch die Nachfrage nach Autos war robust; zudem half der schwächere Yen, der japanische Produkte auf Auslandsmärkten wettbewerbsfähiger macht. So war die Währung im Juli gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gefallen.

Auch die Importe legten überraschend stark zu. Hier meldete das Ministerium einen Zuwachs um 27,8 Prozent. In der Handelsbilanz hat sich das Defizit ausgeweitet, von 409,9 auf 634,5 Milliarden Yen (etwa 3,4 Mrd Euro).

"Aufgrund des jüngsten KI-Booms nehmen die Exporte von Anlagen zur Halbleiterfertigung sowie von Halbleiterkomponenten zu", sagte Yuki Ito, Volkswirt bei der Nomura Bank./jkr/mis/jha/