DAX23.731 +0,7%Est505.769 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5900 -3,3%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.193 +0,1%Euro1,1544 ±0,0%Öl100,8 -2,6%Gold5.012 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Asiens Börsen mehrheitlich fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie sackt ab: Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt
Top News
Erholungsmodus intakt: DAX dürfte weiter zulegen - Ölpreise bleiben im Fokus - Fed-Entscheid voraus Erholungsmodus intakt: DAX dürfte weiter zulegen - Ölpreise bleiben im Fokus - Fed-Entscheid voraus
Ausblick: 1&1 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: 1&1 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

Japans Exportwachstum verlangsamt sich - Erwartungen übertroffen

18.03.26 07:26 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Exporte sind im Februar wegen des Neujahrsfestes in China und der Folgen der US-Zollpolitik nicht mehr so stark gestiegen wie noch zum Jahresauftakt. Mit dem am Mittwoch vom Finanzministerium veröffentlichten Plus von 4,2 Prozent auf knapp 9,6 Billionen Yen (rund 52 Mrd Euro) übertraf das Exportwachstum dennoch die Erwartungen der Experten. Im Januar war der Wert der Ausfuhren wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um fast 17 Prozent gestiegen.

Wer­bung

Im Februar ging der Absatz japanischer Waren sowohl nach China als auch in die Vereinigten Staaten, den beiden wichtigsten Handelspartnern des Landes, deutlich zurück. Die Gründe sind unterschiedlich. In China wurde ab Mitte des Monats das Neujahrsfest gefeiert und die Geschäfte lagen deshalb mehrere Tage still. 2025 war das traditionsreiche Fest noch deutlich früher.

Bei dem Verkauf von japanischen Waren in die Vereinigten Staaten sorgten dagegen die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle für einen weiteren Rückgang der Exporte - dies belastete vor allem den Verkauf von japanischen Autos in den USA. Deutliche Zuwächse gab es dagegen bei den Ausfuhren nach Westeuropa./zb/stk