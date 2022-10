Japans Finanzminister erklärt Yen-Intervention bei G20-Treffen

Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Japans Finanzminister Shunichi Suzuki plant, die jüngsten Yen-Kauf-Interventionen Japans beim kommenden G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs zu erläutern. Suzuki sagte am Dienstag, er habe sich bemüht, das Verständnis anderer Länder für Japans Intervention am Devisenmarkt zu gewinnen. Er glaube, dass Japan ein gewisses Maß an Verständnis von Seiten der USA gewonnen habe.

Der Finanzminister wiederholte auch seine Warnung vor einer Abwertung des Yen. "Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen, wenn es zu übertriebenen Bewegungen auf dem Devisenmarkt kommt", sagte er.

October 11, 2022 00:34 ET (04:34 GMT)