Japans Industrieproduktion im September weiter gestiegen

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Industrieproduktion zieht nach den schweren Einbrüchen in Folge der Corona-Pandemie weiter an. Der Ausstoß der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg im September um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie die Regierung am Freitag auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab. Damit setzte sich die moderate Erholung der Produktion in Japan im nunmehr vierten Monat in Folge fort.

Im August hatte Japan laut revidierten Daten einen Anstieg der Produktion um 1,0 Prozent verzeichnet. Japans Industriekonzerne rechnen für den Monat Oktober mit einem weiteren Produktionsanstieg von 4,5 Prozent und von 1,2 Prozent im November. Derweil verharrte die Arbeitslosenquote im September bei 3,0 Prozent.

Japans Wirtschaft hatte im Zuge der Corona-Krise einen Rekordeinbruch erlitten. Zwar rappelt sich die asiatische Wirtschaftsmacht inzwischen langsam wieder auf. Experten rechnen jedoch damit, dass es noch Jahre dauert, bis sich Japan vollständig von den Auswirkungen der globalen Pandemie erholen wird. Nach Einschätzung der Bank von Japan (BoJ) dürfte die wirtschaftliche Leistung in dem noch bis zum 31. März 2021 laufenden Fiskaljahr um 5,5 Prozent rückläufig sein./ln/DP/zb