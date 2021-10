Japans Industrieproduktion sinkt erneut stärker als erwartet

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Industrieproduktion ist im September wegen der Lieferketten-Probleme den dritten Monat in Folge gefallen. Die Produktion der Industriebetriebe sei im September im Vergleich zum August um 5,4 Prozent gesunken, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Meti) am Freitag auf Basis vorläufiger Daten in Tokio mit. Das Minus fiel damit höher aus als in den Vormonaten und auch als von Experten erwartet. Mit dem Minus im September ging die Industrieproduktion im dritten Quartal so stark zurück wie seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht mehr./zb/stk