Japans Premier hofft auf friedliche Lösung des Taiwan-Konflikts

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida strebt mit China stabile Beziehungen an und hofft auf eine friedliche Lösung des Konflikts um Taiwan. "Ich erwarte und hoffe, dass die Fragen im Zusammenhang mit Taiwan durch einen Dialog friedlich gelöst werden", sagte Kishida am Donnerstag in Tokio in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur und einiger anderer internationaler Medien. China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit der Eroberung. "Frieden und Sicherheit in der Taiwanstraße sind entscheidend für die Stabilität der internationalen Gesellschaft, ganz zu schweigen von der Sicherheit Japans", sagte Kishida auf die Frage, wie Japan mit Chinas Hegemonialstreben militärisch umgehe.

Für Japan, das mit dem "komplexesten und schwierigsten Sicherheitsumfeld der Nachkriegszeit" konfrontiert sei, müsse die oberste Priorität "aktive Diplomatie" sein, sagte Kishida dazu. Japan werde gegenüber China ansprechen, was angesprochen werden müsse und Peking zu verantwortungsvollem Handeln drängen. Für "konstruktive und stabile Beziehungen" seien Anstrengungen auf beiden Seiten nötig. In jedem Fall werde Japan mit der Situation um Taiwan in Übereinstimmung mit der Verfassung und internationalen Gesetzen umgehen, erklärte Kishida. "Das ist alles, was wir tun können", so der Regierungschef.

Kishida ist im kommenden Monat Gastgeber des G7-Gipfels in Hiroshima. Die Außenminister der G7 wirtschaftsstarker Demokratien hatten bei ihrem Treffen in dieser Woche im japanischen Karuizawa China in ungewöhnlich deutlichen Worten zur Einhaltung internationaler Regeln aufgefordert. China reagierte scharf auf die Beschlüsse und bezeichnete diese als grobe Einmischung in innere Angelegenheiten.

Zwischen Japan, das in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft innehat, und China gibt es starke Differenzen unter anderem über die chinesischen Territorialansprüche im Ostchinesischen Meer, die enge Kooperation Japans mit den USA und den Ausbau von Japans Militär./ln/DP/nas