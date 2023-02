Japans Wirtschaft legt wieder zu - Wachstum bleibt hinter Erwartungen zurück

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft hat im Schlussquartal des vergangenen Jahres wieder an Fahrt aufgenommen. Wie aus am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Daten der Regierung hervorgeht, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf das Jahr hochgerechnet um 0,6 Prozent. Experten hatten mit einem deutlich höheren Anstieg gerechnet. Im Vergleich zum Vorquartal ergibt sich ein Zuwachs von 0,2 Prozent. Das ist der erste Anstieg seit dem Quartal April bis Juni. Bezogen auf das Gesamtjahr wuchs Japans Wirtschaft im Zuge der Erholung von der Corona-Pandemie um 1,1 Prozent und damit im zweiten Jahr in Folge. Im Vorjahr legte das BIP allerdings noch um 2,1 Prozent zu./ln/DP/zb