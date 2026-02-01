DAX25.262 +1,1%Est506.085 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.755 -0,3%Euro1,1834 -0,2%Öl68,29 +1,4%Gold4.916 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Spekulationen über vorzeitigen Amtsverzicht von EZB-Chefin Lagarde Spekulationen über vorzeitigen Amtsverzicht von EZB-Chefin Lagarde
Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie! Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet

16.02.26 11:36 Uhr

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist gegen Jahresende weniger als erwartet gewachsen. In den drei Monaten Oktober bis Dezember legte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 0,2 Prozent zu, wie die japanische Regierung am Montag in Tokio nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Wachstum von 1,6 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war die japanische Wirtschaft allerdings noch um 2,6 Prozent geschrumpft.

Wer­bung

Die zuletzt durch Unterhauswahlen bestätigte Premierministerin Sanae Takaichi hatte zuletzt schon umfangreiche Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft angekündigt. So stellte sie ein Konjunkturpaket in Aussicht und kündigte eine zweijährige Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel an. Dabei hat Japan mit rund 250 Prozent die höchste Schuldenquote weltweit./jsl/la/mis