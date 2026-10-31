Jasch Gauging of Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Jasch Gauging of Technologies präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,05 INR. Im Vorjahresviertel hatte Jasch Gauging of Technologies 11,33 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,16 Prozent auf 169,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171,2 Millionen INR gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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