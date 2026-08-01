Jasch Gauging of Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Jasch Gauging of Technologies hat am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,26 INR je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jasch Gauging of Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 146,8 Millionen INR im Vergleich zu 126,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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