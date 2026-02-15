DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9800 -1,0%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.089 +0,1%Euro1,1640 -0,1%Öl92,67 -0,7%Gold4.508 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: Asiens Börsen mehrheitlich weit im Plus -- Dell von KI-Boom beflügelt -- CTS Eventim startet stark ins neue Geschäftsjahr
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Dell Technologies steigert den KI-Serverumsatz um 757 % - Aktie legt 40 % zu! Dell Technologies steigert den KI-Serverumsatz um 757 % - Aktie legt 40 % zu!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jash Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

29.05.26 06:35 Uhr

Jash Engineering hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,72 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jash Engineering 2,91 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,00 Milliarden INR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,01 INR. Im Vorjahr waren 13,88 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 7,36 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,35 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Jash Engineering Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen