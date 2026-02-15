Jash Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jash Engineering hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 9,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,72 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Jash Engineering 2,91 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,00 Milliarden INR umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,01 INR. Im Vorjahr waren 13,88 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 7,36 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,35 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net