JASON: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

JASON ließ sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JASON die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,28 JPY je Aktie vermeldet.

JASON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net