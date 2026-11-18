Jasper Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse
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Jasper Therapeutics hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -33,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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