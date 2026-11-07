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Jattashankar Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jattashankar Industries Ltd Registered Shs
72.00 0.50 0.70 %
Charts | News | Analysen

Jattashankar Industries lud am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 99,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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