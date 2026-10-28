JBM Auto zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

28.10.26 06:35 Uhr

JBM Auto lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 2,49 INR. Im letzten Jahr hatte JBM Auto einen Gewinn von 2,23 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,06 Prozent auf 16,56 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net